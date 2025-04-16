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Atakaş Hatayspor Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Atakaş Hatayspor Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. Takım, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenmanlara başladı. İdmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışmaları yapıldı. Kerim Alıcı ve Lamine Diack'ın sakatlıkları devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mersin'de Konyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonunda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, yarın yapacağı idmanla Konyaspor maçının çalışmalarını tamamlayacak.

Atakaş Hatayspor'da Kerim Alıcı ve Lamine Diack'ın sakatlığının devam ettiği bildirildi. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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