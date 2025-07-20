Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası Tekirdağ'da Tamamlandı

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası, Tekirdağ'da sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 47 ilden 1300 sporcu katıldı.

Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Hayrettin Hamurcu, AA muhabirine, turnuvanın 14 yaşındaki karateci Asya Önel anısına düzenlendiğini söyledi.

Farklı illerden 1300 sporcunun katılımıyla heyecanlı turnuvalar gerçekleştiğini aktaran Hamurcu, organizasyonun en güzel şekilde tamamlandığını belirtti.

Türkiye Karate Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Alperen Çıtak da Tekirdağ'ın son derece güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Çıtak, derece alan sporcuları tebrik ederek, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.