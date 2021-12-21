Aslan kabustan uyanamıyor! Galatasaray'ın galibiyet hasreti Adana'da 7 maça çıktı - Haberler

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Aslan kabustan uyanamıyor! Galatasaray'ın galibiyet hasreti Adana'da 7 maça çıktı

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Mavi Şimşekler'e kiraladığı Yunus Akgün'ün golleriyle yıkılan ve galibiyet hasretini 7 maça çıkaran sarı-kırmızılı takım, 24 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.

Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor. Aslan mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta Adana Demirspor'a 2-0yenildi.

YUNUS AKGÜN ŞOV YAPTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray mücadelenin ilk dakikalarında rakip kalede etkili oldu. Sarı-kırmızılılar yakaladığı fırsatlarda golü bulamazken ilk yarı golsüz berabere bitti. İkinci yarı temposunu artıran Adana Demirspor, 53. ve 58. dakikalarda Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün'le farka gitti ve maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 7 maça çıkarırken ligde 11. sıraya geriledi. Adana Demirspor ise bu galibiyetle ligde puanını 29'a yükselterek, 4. sıraya yerleşti.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor, Galatasaray, Süper Lig, Spor, Haberler

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