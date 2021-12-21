Aslan kabustan uyanamıyor! Galatasaray'ın galibiyet hasreti Adana'da 7 maça çıktı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Mavi Şimşekler'e kiraladığı Yunus Akgün'ün golleriyle yıkılan ve galibiyet hasretini 7 maça çıkaran sarı-kırmızılı takım, 24 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.
Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor. Aslan mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta Adana Demirspor'a 2-0yenildi.
YUNUS AKGÜN ŞOV YAPTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray mücadelenin ilk dakikalarında rakip kalede etkili oldu. Sarı-kırmızılılar yakaladığı fırsatlarda golü bulamazken ilk yarı golsüz berabere bitti. İkinci yarı temposunu artıran Adana Demirspor, 53. ve 58. dakikalarda Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün'le farka gitti ve maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 7 maça çıkarırken ligde 11. sıraya geriledi. Adana Demirspor ise bu galibiyetle ligde puanını 29'a yükselterek, 4. sıraya yerleşti.
Haberler.com - Spor