Arkas Spor, lider Halkbank ile karşılaşacak
Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 16. hafta mücadelesinde lider Halkbank ile karşı karşıya gelecek. Arkas Spor, 8 galibiyet 7 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, yenilgisi bulunmayan Halkbank ise 15 galibiyet puan tablosunda 1. basamakta bulunuyor.
Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 16. hafta mücadelesinde yarın lider Halkbank ile karşı karşıya gelecek.
Arkas Spor, Efeler Ligi 16. haftasında yarın lider Halkbank ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, 8 galibiyet 7 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, yenilgisi bulunmayan Halkbank ise 15 galibiyet puan tablosunda 1. basamakta bulunuyor.
Ligin ikinci yarısında önemli galibiyetlere imza attıklarını belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Halkbank maçını da kazanarak serimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımızı takımımıza desteğe salona davet ediyoruz" dedi. - İZMİR