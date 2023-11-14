Arkas Spor, Hatay Büyükşehir'e konuk olacak

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Hatay Büyükşehir ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Son maçlarda aldığı mağlubiyetlerle puan tablosunda gerileyen Arkas Spor, galibiyet serisi başlatmak istiyor. Karşılaşma Antakya Merkez Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, yarın Hatay Büyükşehir'e konuk olacak. Antakya Merkez Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Efeler Ligi'nde oynadığı son 2 maçında Halkbank ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1'lik skorlarla kaybeden Arkas Spor, puan tablosunda 9. sıraya kadar geriledi. Tekrar çıkışa geçmenin yollarını arayan İzmir ekibi, yarın oynanacak mücadelede Hatay Büyükşehir'i mağlup ederek galibiyet serisi başlatmanın planlarını yaparken, konuk ekip ise düşme hattından uzaklaşmak için mutlak galibiyet istiyor.

Bu zorlu müsabaka Antakya Merkez Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Avrupa'daki rakip Bulgaristan temsilcisi Neftohimik

CEV Kupası'nda 32'li finaller turunda Hırvatistan ekibi Mursa Osijek'i eleyen Arkas Spor'un 16'lı finaller turundaki rakibi Bulgaristan temsilcisi Neftohimik oldu. Eşleşmenin ilk maçı 22-23 Kasım tarihlerinde Bulgaristan'da oynanacakken, rövanş mücadelesi ise bir hafta sonra İzmir'de olacak. Arkas Spor rakibini elerse bir üst turda Cez Karlovarsko (Çekya) - Valepa (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. - İZMİR