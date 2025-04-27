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Arkas Spor, Fenerbahçe'yi 3-1 Yenerek Seride Durumu Eşitledi

Arkas Spor, Fenerbahçe'yi 3-1 Yenerek Seride Durumu Eşitledi
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Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Maçın setleri 25-17, 10-25, 31-29 ve 25-21 şeklinde sonuçlandı.

İZMİR,

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Hakkı Demiralay

ARKAS SPOR: Ulaş Onur Topbaşlı, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julien Zenger, Atilla Öztire, Can Koç, Melih Sıratca)

FENERBAHÇE: Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Denis Karyagin, Drazen Luburic, Caner Pekşen, Mert Cuci, Çağatay Durmaz)

SETLER: 25-17, 10-25, 31-29, 25-21

SÜRE: 110 dakika

Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın setleri 25-17, 10-25, 31-29 ve 25-21 sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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