Arkas Spor, Fenerbahçe'yi 3-1 Yenerek Seride Durumu Eşitledi
Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Maçın setleri 25-17, 10-25, 31-29 ve 25-21 şeklinde sonuçlandı.
İZMİR,
SALON: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Hakkı Demiralay
ARKAS SPOR: Ulaş Onur Topbaşlı, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julien Zenger, Atilla Öztire, Can Koç, Melih Sıratca)
FENERBAHÇE: Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Denis Karyagin, Drazen Luburic, Caner Pekşen, Mert Cuci, Çağatay Durmaz)
SETLER: 25-17, 10-25, 31-29, 25-21
SÜRE: 110 dakika
Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın setleri 25-17, 10-25, 31-29 ve 25-21 sonuçlandı.