Arda Turan hakkında olay iddia: Süper Lig'de son 10 günü
Süper Lig'e çıkardığı Eyüpspor'un başında inanılmaz işler yapan başarılı antrenör Arda Turan'ın, La Liga'nın köklü ekiplerinden Girona'nın başına geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Süper Lig'e bu sezon çıkan ve fırtınalar estiren Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
10 GÜN İÇİNDE TAKIMDAN AYRILABİLİR
Yakup Çınar'ın haberine göre; İspanyol ve Alman kulüplerinin kendisine olan ilgisi bilinen Turan'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımla anlaşmaya çok yakın olduğu ve başına geçeceği bu takımın da Girona olabileceği iddia ediliyor.
SÜPER LİG'DE FIRTINA ESTİRİYOR
İstanbul temsilcisiyle 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan ve takımı Süper Lig'e taşıyan Turan, bu sezon ligde 17 maç sonunda 27 puan toplayarak büyük bir başarıya imza attı. Eyüpspor Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.