Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez kürsüde
Anne Yüksel Güran siyahlar içinde kürsüde! Karar öncesi son savunma
Yüksel Güran: Mahkemede biri bana başın sağolsun dedi, çok mutlu oldum
"Mahkemede biri bana başın sağolsun dedi, çok mutlu oldum"
DEM Parti milletvekilleri İmralı'da Öcalan ile görüşüyor
DEM Partili 2 isim İmralı'da! Beklenen görüşme başladı
Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammına ilk yorum
"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz

Arda Turan hakkında olay iddia: Süper Lig'de son 10 günü

Arda Turan hakkında olay iddia: Süper Lig'de son 10 günü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'e çıkardığı Eyüpspor'un başında inanılmaz işler yapan başarılı antrenör Arda Turan'ın, La Liga'nın köklü ekiplerinden Girona'nın başına geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Süper Lig'e bu sezon çıkan ve fırtınalar estiren Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

10 GÜN İÇİNDE TAKIMDAN AYRILABİLİR

Yakup Çınar'ın haberine göre; İspanyol ve Alman kulüplerinin kendisine olan ilgisi bilinen Turan'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımla anlaşmaya çok yakın olduğu ve başına geçeceği bu takımın da Girona olabileceği iddia ediliyor.

SÜPER LİG'DE FIRTINA ESTİRİYOR

İstanbul temsilcisiyle 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan ve takımı Süper Lig'e taşıyan Turan, bu sezon ligde 17 maç sonunda 27 puan toplayarak büyük bir başarıya imza attı. Eyüpspor Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor
img

İsrail'de uykuları kaçıran saldırı! "Sığınaklara gidin" çağrısı
img

Alçak tehdit! "Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz"
img

Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak Suriye yorumu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehti Parlak:

Arda Turan çok istesede, takimini yari yolda birakip gitmez ! Sezon sonu onu avrupada izleyecegiz !

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
Enflasyona göre hesaplandı! İşte 2025 yılının zamlı maaşları
Fatih Terim yeni takımının başkanıyla buluştu, herkesin ağzı açık kaldı
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
Makarnaya ödediği paraya isyan etti
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Zincir markette pes dedirten görüntü
Zincir markette pes dedirten görüntü
Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak Suriye yorumu

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 28 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu yağmur var mı? 28-29 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 28 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti 82. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Plastik poşet fiyatları ne kadar? 2025 market poşetlerine zam geldi mi? Resmi Gazete bugün (28 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Fatih, Şişli, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28-29 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.