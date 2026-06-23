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Aras Kargo Voleybol Takımı, Bengisu Aygün'ü kadrosuna kattı

Aras Kargo Voleybol Takımı, Bengisu Aygün'ü kadrosuna kattı
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Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit'ten 2004 doğumlu orta oyuncu Bengisu Aygün'ü transfer etti.

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2004 doğumlu orta oyuncu Bengisu Aygün kadrosuna kattığını açıkladı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Eczacıbaşı Dynavit formasını giyen Bengisu Aygün'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'e Hoş Geldin Bengisu Aygün. 2004 doğumlu başarılı milli orta oyuncu Bengisu Aygün yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Bengisu" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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