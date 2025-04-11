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Aralarında Galatasaray'ın eski yıldızı da var! 12 futbolcuya bahis soruşturması

Aralarında Galatasaray'ın eski yıldızı da var! 12 futbolcuya bahis soruşturması
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İtalya'nın en üst düzey futbol ligi Serie A'da yasa dışı bahis soruşturması yürütülüyor. 12 futbolcu, bu yeni soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Juventuslu Weston McKennie, Fiorentinalı Nicolò Zaniolo, Romalı Leandro Paredes ve Atalantalı Raoul Bellanova gibi isimlerin de içinde bulunduğu bu sporcuların, yasa dışı bahis platformlarını kullandıkları iddia ediliyor.

Serie A'da yasa dışı bahis soruşturması yürütülüyor. İtalyan basınına göre 12 futbolcu, yeni soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

ARALARINDA ZANIOLO DA VAR

Corriere della Sera ve ANSA'nın geçtiği haberlere göre, aralarında Juventuslu Weston McKennie, Fiorentinalı Nicolò Zaniolo, Romalı Leandro Paredes ve Atalantalı Raoul Bellanova'nın da bulunduğu 12 sporcu, yeni bir soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Soruşturmada adı geçen isimler arasında şu futbolcular yer alıyor; Alessandro Florenzi (Milan), Nicolò Zaniolo (Fiorentina), Mattia Perin, Weston McKennie (Juventus), Leandro Paredes (Roma), Angel Di Maria, Raoul Bellanova (Atalanta), Samuele Ricci (Torino), Cristian Buonaiuto (Padova), Matteo Cancellieri (Parma), Junior Firpo (Leeds United) ve tenisçi Matteo Gigante.

CEZA ALMA İHTİMALLERİ DÜŞÜK

Soruşturma kapsamında oyuncuların yasa dışı bahis platformlarını kullandıkları iddia edildi. Futbol maçlarına bahis oynanmadığı için, sporcuların ceza alma ihtimali düşük görülüyor. Ceza verilse bile bunun yalnızca 250 Euro'luk sembolik bir para cezası olacağı belirtildi.

Ancak İtalya Futbol Federasyonu konuyla ilgili ayrı bir disiplin soruşturması başlatabilir. Buna rağmen, futbol karşılaşmalarına bahis oynanmadığı sürece, oyuncuların sahalardan men edilmesi beklenmiyor.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

NERDE BÖYLE KARANLIK BİRŞEY VARSA MUTLAKA FLORYANIN SUYUNDAN İÇEN BİRİSİ OLAYIN İÇİNDEDİR.....

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

demekki ordada tüpçüler var

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

Allah Alla yabancı lardadamı yaşa dışı bahis var onlarda yasal deilmi

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