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Arabada giderken para saçan eski Galatasaraylı dibe vurdu! İşte yeni takımı

Spor Haberleri

Arabada giderken para saçan eski Galatasaraylı dibe vurdu! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Yiğit Gökoğlan, Bergama Belediyespor'dan Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Çeşme Belediyespor'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda oynadığı dönemde arabada dinlediği müziğe eşlik ederken para saçan futbolcunun görüntüleri büyük tepki çekmişti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor forması giyen Yiğit Gökoğlan'ın yeni adresi Bölgesel Amatör Lig oldu.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Yiğit Gökoğlan, Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Çeşme Belediyespor'a transfer oldu. 33 yaşındaki futbolcu kariyerinin geri kalanında amatörde mücadele edecek.

Arabada giderken para saçan eski Galatasaraylı dibe vurdu! 3.Lig'den amatöre transfer oldu

Galatasaray'da oynadığı dönemde kadro dışı kalan Engin Baytar ve Yiğit Gökoğlan'ın sosyal medyada paylaştığı video büyük tepki çekmişti. Videoda iki oyuncunun arabada giderken çalan şarkıya para saçarak eşlik ettiği görülüyor.

Arabada giderken para saçan eski Galatasaraylı dibe vurdu! 3.Lig'den amatöre transfer oldu

Çeşme Belediyespor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 10'uncu Grup'ta ilk yarıyı 24 puanla dördüncü sırada tamamlamıştı.

Haberler.com - Spor

Yiğit Gökoğlan Galatasaray Spor Haberler

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