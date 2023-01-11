Arabada giderken para saçan eski Galatasaraylı dibe vurdu! İşte yeni takımı

TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor forması giyen Yiğit Gökoğlan'ın yeni adresi Bölgesel Amatör Lig oldu.

KARİYERİNE ÇEŞME'DE DEVAM EDECEK

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Yiğit Gökoğlan, Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Çeşme Belediyespor'a transfer oldu. 33 yaşındaki futbolcu kariyerinin geri kalanında amatörde mücadele edecek.

VİDEOSU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'da oynadığı dönemde kadro dışı kalan Engin Baytar ve Yiğit Gökoğlan'ın sosyal medyada paylaştığı video büyük tepki çekmişti. Videoda iki oyuncunun arabada giderken çalan şarkıya para saçarak eşlik ettiği görülüyor.

İLK YARIYI 4. SIRADA TAMAMLADILAR

Çeşme Belediyespor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 10'uncu Grup'ta ilk yarıyı 24 puanla dördüncü sırada tamamlamıştı.