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Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

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Formula 1 Belçika Grand Prix'sinin sıralama turlarında Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1.44.361'lik dereceyle pole pozisyonunu kazandı. Verstappen ikinci, Norris üçüncü oldu. Yarın TSİ 16.00'da yarış koşulacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 10. etabı Belçika Grand Prix'sine Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, ilk sıradan başlayacak.

Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, 1.44.361'lik derece elde eden Antonelli, ilk cebe yerleşti.

Bu sonuçla Antonelli, bu sezon Çin, Japonya, Miami, Monaco ve Büyük Britanya'nın ardından 6. pole pozisyonuna ulaştı.

Antonelli'nin 0.317 saniye gerisinde Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen ikinci, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris de 0.440 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Belçika Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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