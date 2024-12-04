Antalyaspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda dün Küçükçekmece Sinopspor ile oynanan maçın ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, 7 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.