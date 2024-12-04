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Antalyaspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Antalyaspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda, önceki maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular taktik çalıştı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda dün Küçükçekmece Sinopspor ile oynanan maçın ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, 7 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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