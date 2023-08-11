Antalyaspor, Bitexen ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı

Antalyaspor, Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip dijital varlık alım satım platformu Bitexen ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Kulüp, 2023-2024 sezonunda Bitexen Antalyaspor olarak anılacak.

Antalyaspor, isim sponsorluğu için Bitexen ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, isim sponsorluğu konusunda Bitexen ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz isim sponsorluğu konusunda Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip dijital varlık alım satım platformu Bitexen ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşma ile takımımız 2023-2024 sezonunun tamamında Bitexen Antalyaspor olarak anılacaktır." denildi.