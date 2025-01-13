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Antalya'da Golf Turnuvaları Sona Erdi: Cullinan Golf Kulübü İki Kez Şampiyon

Antalya'da Golf Turnuvaları Sona Erdi: Cullinan Golf Kulübü İki Kez Şampiyon
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Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Cornelia Masters' ve 'Cornelia Open' golf turnuvaları sona erdi. Cullinan Golf Kulübü, Cornelia Masters'ta üst üste ikinci kez şampiyon olurken, bireysel kategoride de Ramazan İnce birinci oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Antalya'da düzenlenen "Cornelia Masters" ve "Cornelia Open" golf turnuvaları sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Diamond Golf Resort'ta düzenlenen organizasyonlara, 110 golfçü katıldı.

Cornelia Masters'ta 13 kulüp mücadele etti.

Şehmus Işık, Ramazan İnce ve Emre Bahtoğlu'ndan oluşan Cullinan Golf Kulübü, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Taurus Golf Kulübü ikinciliği, Ankara Golf Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Bireysel kategoride Cullinan Golf Kulübü'nden Ramazan İnce birinciliği kazanırken kendisini Ali Doruk Börekçi (Ankara Golf Kulübü) ve Emre Bahtoğlu izledi.

Cornelia Masters ile aynı tarihlerde oynanan kulüp başkanları, kulüp kaptanları ve Cornelia Hotels misafirlerinin katıldığı Cornelia Open Turnuvası'nda genel klasman birinciliğini Kemal Osmanlı kazandı.

Cornelia Open'da A kategorisinde Önder Sezgi (Regnum Ankara), B kategorisinde Kemal Osmanlı (ferdi lisans), C kategorisinde ise Maria Petrova Amiklioğlu (Ankara Golf Kulübü) birincilik kürsüsüne çıktı.

Dereceye giren takımlara ve oyunculara ödülleri düzenlenen törende verildi.

Cornelia Golf Kulübü Müdürü Ali Şahin, yaptığı konuşmada, 15 golf sahasının bulunduğu Belek Turizm Merkezi'nin bu alanda da öne çıktığını söyledi.

Türkiye'nin yeni golf sahalarıyla daha fazla golfçüyü ağırlaması gerektiğini belirten Şahin, "Türkiye'ye golf için İngiltere'den çok fazla misafirimiz geliyor. Almanya ikinci sırada. Golf turizminden Türkiye yaklaşık 200 milyon avro döviz girdisi kazanıyor ki bu bazı dönemlerde 250 milyon avroya kadar da çıkabiliyor." dedi.

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya da Antalya'nın turizmde iyi bir sezon geçirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Spor
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