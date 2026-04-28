Antalya'da "22. Dünya Kempo Şampiyonası" düzenlendi

Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen 22. Dünya Kempo Şampiyonası'nda Türkiye 197 madalya ile dünya ikincisi olmayı başardı.

Uluslararası Kempo Federasyonu (IKF) faaliyet programında yer alan, 39 ülkeden 941 sporcunun katıldığı 22. Dünya Kempo Şampiyonası, Kemer ilçesindeki gerçekleştirildi.

Türkiye Kempo Milli Takımı şampiyonayı 45 altın, 44 gümüş ve 108 bronz olmak üzere toplam 197 madalya ile tamamlayarak takım halinde dünya ikincisi olmuştur.

Bununla birlikte çocuklar kategorilerinde dünya şampiyonluğu ve kadınlar kategorisinde dünya üçüncülüğü alındı.

Uluslararası Kempo Federasyonu Başkanı Amatto Zaharia, gazetecilere, Türkiye'nin hem sportif performans hem de organizasyonel kapasite açısından güçlü bir profil ortaya koyduğunu kaydetti.

Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar ise Türk sporcuların ortaya koyduğu performansın disiplin ve milli sorumluluk anlayışının bir yansıması olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı

Açıkça adres gösterip katliam talimatı verdiler
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında

Sopayla defalarca vurdu! Dehşete düşüren görüntüler
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu