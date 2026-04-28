Antalya'da "22. Dünya Kempo Şampiyonası" düzenlendi

Antalya'da düzenlenen 22. Dünya Kempo Şampiyonası'nda Türkiye 197 madalya ile dünya ikincisi olmayı başardı.

Uluslararası Kempo Federasyonu (IKF) faaliyet programında yer alan, 39 ülkeden 941 sporcunun katıldığı 22. Dünya Kempo Şampiyonası, Kemer ilçesindeki gerçekleştirildi.

Türkiye Kempo Milli Takımı şampiyonayı 45 altın, 44 gümüş ve 108 bronz olmak üzere toplam 197 madalya ile tamamlayarak takım halinde dünya ikincisi olmuştur.

Bununla birlikte çocuklar kategorilerinde dünya şampiyonluğu ve kadınlar kategorisinde dünya üçüncülüğü alındı.

Uluslararası Kempo Federasyonu Başkanı Amatto Zaharia, gazetecilere, Türkiye'nin hem sportif performans hem de organizasyonel kapasite açısından güçlü bir profil ortaya koyduğunu kaydetti.

Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar ise Türk sporcuların ortaya koyduğu performansın disiplin ve milli sorumluluk anlayışının bir yansıması olduğunu belirtti.