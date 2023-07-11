Anlaşmaları çok uzun sürdü ama hikaye mutlu bitti! Paredes, Galatasaray'a imza atıyor

Galatasaray, Leandro Paredes transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Arjantinli yıldızın son kararının olumlu olması durumunda resmi imzalar atılacak.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Leandro Paredes'i renklerine bağlıyor. Paris Saint-Germain ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, futbolcunun olumlu yanıt vermesi durumunda transferi bitirecek.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes'in transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Fransız ekibine 6 milyon euro bonservis ödeyecek.

PAREDES'İN KARNESİ

Arjantinli yıldızın son kararı bekleniyor. Paredes'in olumlu dönüş yapması sonrası imzalar atılacak. 29 yaşındaki orta saha bu sezon 39 maça çıktı. Paredes bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.