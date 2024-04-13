Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti
Stat: Aktepe
Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Mehmet Dura
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Melih İnan (Dk. 46 Bardhi), Erkam Develi (Dk. 86 Orhan Nahırcı), Traore, Camara (Dk. 65 Selim Ilgaz), Görkem Bitin (Dk. 71 Arda Hilmi Şengül)
Gençlerbirliği : Osman Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 78 Oltan Karakullukçu), Yiğit Efe Demir (Dk. 90+1 Özgür Çek), Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber, Akabueze (Dk. 78 Jimmy Durmaz), Amilton, Yatabare (Dk. 43 Siliki), Ensar Kemaloğlu (Dk. 90+1 Musa Çağıran), Melih Bostan
Goller: Dk. 29 Görkem Bitin (Penaltıdan), Dk. 63 Muharrem Cinan ( Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+3 Amilton ( Gençlerbirliği )
Kırmızı kart: Dk. 79 Traore ( Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 59 Abdullah Durak, Dk. 80 Alperen Babacan, Dk. 89 Yiğit Efe Demir, Dk. 90+3 Jimmy Durmaz, Dk. 90+4 Yasin Güreler, Dk. 90+5 Özgür Çek ( Gençlerbirliği ), Dk. 80 Erkam Develi Dk. 84 Arda Hilmi Şengül ( Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.