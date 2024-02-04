TFF 3. Lig 18. hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Amasyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen maç saat 14.00'te başladı. Amasyaspor ile mücadele eden Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Okan Sarı'nın 55'inci dakikada ve Umut Akpınar'ın 88'inci dakikada attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı. İlk yarının golsüz geçtiği maçın ikinci yarısında etkili olan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, bu galibiyetle birlikte 3 puanı almaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR