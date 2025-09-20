Haberler

Anadolu Efes, Jordan Loyd'u Transfer Etti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Jordan Loyd'u transfer etti. Monaco ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Jordan Loyd'un takımımıza transferi için Monaco ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisiyle sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki basketbolcu, Polonya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
