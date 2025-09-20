Anadolu Efes, Jordan Loyd'u Transfer Etti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Loyd'u transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Jordan Loyd'un takımımıza transferi için Monaco ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisiyle sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki basketbolcu, Polonya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.