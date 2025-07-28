Amed Sportif Faaliyetler, Bobby Adekanye ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ kanat oyuncusu Bobby Adekanye ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ kanat oyuncusu Bobby Adekanye ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı terleten Bobby Adekanye ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Amedspor'a verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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