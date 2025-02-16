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Amasyaspor, Etimesgut SK'ya 1-0 Mağlup Oldu

Amasyaspor, Etimesgut SK'ya 1-0 Mağlup Oldu
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Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, ligin 20. haftasında sahasında Etimesgut SK'ya 1-0'lık skorla kaybetti. Maçta tek golü İbrahim Koca kaydetti.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, ligin 20. haftasında sahasında konuk ettiği Etimesgut SK'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Hasan Kaçar xx, Mehmet Yılmaz Çalışır xx, Halil Aslandağ xx

Amasyaspor: Serkan Demirkol x, Muhammed Enes Doğan x, Ahmet Kağan Gürbüz x (Deniz Erdoğan dk.46 x), Oğuzhan Doğan x (Burak Özdemir dk.73 x), Erçin Ilgaz x, Fatih Kıran x (İsmail Türkoğlu dk.86 x), Yunus Emre Aydemir x (Hasan Türkyılmaz dk.58 x), Aslan Gök x, Buğra Çağlıyan x, Hakan Olkan x, Batuhan Er

Etimesgut SK: Tuğhan Burak Tuğ x, Mehmet Gence Çelik x, Talha Özler x, Ömer Bozan x (Jimy Durmaz dk.73 x), Yunus Emre Yalçın x (Ahmet Şahin dk.87 x), Hayrullah Erkip x (Efe Geçili dk.87 x), Efe Can Özdemir x (Tugay Gündem dk.87 x), Alişan Durmuş x, Mehmet Sefa Etöz x, Yusuf Avcılar x, İbrahim Koca xx (Alp Efe Kılınç dk.73 x)

Gol: İbrahim Koca dk.34 (Etimesgut SK)

Sarı kartlar: Ahmed Kağan Gürbüz (Amasyaspor), Tuğran Burak Tuğ (Etimesgut SK)

Kırmızı kart: Ahmet Şahin dk.90+7 (Etimesgut SK) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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