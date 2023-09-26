Altınordu, U19 Takımından Alperen Bekli ve Ahmet Şahin ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, U19 takımından Alperen Bekli ve Ahmet Şahin ile 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İç transferde çalışmalarını sürdüren Altınordu, genç oyuncuların profesyonel olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, U19 takımından Alperen Bekli ve Ahmet Şahin ile 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Yeni sezona kötü bir giriş yaparak ligdeki ilk 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Altınordu, iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertliler, U19 takımından 2005 doğumlu iki genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. İzmir ekibi, 2005 sol bek oyuncusu Alperen Bekli ve orta saha Ahmet Şahin ile 5'er yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan iki oyuncu da profesyonel oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, ALFA Teknik Direktörü Bülent Kayıtken, ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ve sporcuların aileleri katıldı. - İZMİR