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Altınordu'nun Genç Yıldızı Sami Satılmış Ameliyat Oldu

Altınordu'nun Genç Yıldızı Sami Satılmış Ameliyat Oldu
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Ümit Milli Takım kampında sakatlanan 20 yaşındaki Sami Satılmış, sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Altınordu kulübü, oyuncuya acil şifalar diledi.

Altınordu, Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova ve Belarus ile oynayacağı maçlar için kampta bulunduğu sırada sakatlık geçiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ın sol dizinden ameliyat olduğunu açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in ardından orta saha oyuncusu Sami Satılmış da sakatlandı. Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova ve Belarus ile oynayacağı maçlar için kampta bulunduğu sırada sakatlık geçiren 20 yaşındaki oyuncunun sol dizinden ameliyat olduğu duyuruldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın Kosova ve Belarus ile oynayacağı maçlar için kampta bulunduğu sırada sakatlık geçiren A Takım futbolcularımızdan Sami Satılmış, sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi.

Oyuncumuza acil şifalar dilerken; en kısa zamanda Sami'nin sahalara dönüp hem Altınordu'muzda hem de Milli Takımlarımızda bundan önce olduğu gibi yine başarıyla mücadele edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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