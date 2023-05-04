Altınordu'da sakatlıklar devam ediyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Play-Off yarışı veren Bodrumspor'la karşılaşacak kümede kalma mücadelesindeki Altınordu'da sakatlıkları bulunan stoper Selim Ay ile Alperen Selvi'nin forma giyemeyecekleri açıklandı. Son olarak iç sahada 3-3 sona eren Bandırmaspor karşılaşmasında kadroda yer almayan iki savunmacının tedavilerinin sürdüğü bildirildi. İzmir ekibinde defansın ortasında yine Kubilay-Erdi ikilisinin görev alması bekleniyor. Öte yandan teknik direktör Hasan Özer yönetiminde İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılan çalışmada oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Altınordu, Bodrumspor maçı için cumartesi günü Bodrum'a giderek kampa girecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu-Bandırmaspor maçının yöneten Hakem Ali Palabıyık'ı sezon sonuna kadar kızağa çekti. TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Palabıyık, maçta Altınordu lehine pozisyonu VAR'da izlemesine rağmen verdiği penaltı kararıyla eleştirilmişti.