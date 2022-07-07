Altekma, Umut Şahin'le anlaştı AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Altekma, geçen sezon Saint Joseph forması giyen pasör Umut Şahin'i kadrosuna dahil etti. AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Altekma, geçen sezon Saint Joseph forması giyen pasör Umut Şahin'i kadrosuna dahil etti. Ziraat Bankkart altyapısından yetişen 25 yaşında 1.97 boyundaki Umut Şahin, Arhavi Voleybol ve Jeopark Kula Voleybol takımlarında forma giydi. İzmir ekibi dış transferde birkaç takviye daha yaparak yeni sezon çalışmalarına başlayacak. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Umut Şahin voleybol Sigorta Spor Haberler

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