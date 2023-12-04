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Altay, sportif ve mali açıdan zor günler yaşıyor

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Altay, son sıradaki yerini koruyarak üst üste 7. yenilgisini aldı ve mali sorunlarla boğuşuyor. Kulüp lisansı alamayan Altay, 3 puan silme cezası aldı ve kümede kalma umutları azaldı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Manisa FK'ya 3-0 mağlup olarak üst üste 7'nci yenilgisini alan son sıradaki Altay, bu sezon sportif ve mali açıdan dibi gördü. Galibiyet özlemi 12 haftaya yükselen ve 5 puanla dibe demir atan İzmir ekibi, mali kriterleri yerine getirememesi nedeniyle kulüp lisansı almaya hak kazanamayınca geçen hafta 3 puan silme cezası aldı. Ceza puan tablosunda işlendiği zaman puanı 2'ye düşecek siyah-beyazlıların kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 12'ye yükselecek.

Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadan ligdeki ikinci sezonunu geçiren Altay ilk yarının bitimine 3 hafta kala kümede kalma umutlarını iyice azalttı. Son 3 maçta kalesinde 13 gol gören siyah-beyazlılar, son 4 maçta sadece 1 gol atabildi. Kalesinde toplam 34 gol gören Altay, rakip fileleri 7 gol bırakabildi. Toplam borcu 600 milyon TL olan İzmir temsilcisi şirketleşme konusunda da başarılı olamadı. Bu sezon 1 kez yönetimi değişen Altay'da üçüncü teknik adam olarak göreve gelen Serkan Afacan da ikide sıfır çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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