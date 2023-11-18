Altay'ın forveti Deniz Kadah, Eyüpspor maçında gol attı

Altay'ın 1'inci Lig'deki son maçında lider Eyüpspor'a 7-1 yenilmesine rağmen, Deniz Kadah'ın attığı gol takım için teselli oldu. 37 yaşındaki gurbetçi santrfor, bu sezon ilk kez rakip fileleri sarsarak 8. golünü kaydetti.

1'inci Lig'de son olarak evinde lider Eyüpspor'a 7-1 yenilerek milli araya son sırada ve moralsiz giren Altay'da forvet Deniz Kadah'ın yükselen performansı az da olsa teselli oldu. Eyüpspor karşısında Altay'ın tek golünü kafayla kaydeden 37 yaşındaki gurbetçi santrfor bu sezon ilk kez rakip fileleri sarstı.

Dizenden yaşadığı sakatlıkların etkisiyle beklenen performansını bir türlü sergileyemeyen Deniz, 4'üncü sezonunu geçirdiği İzmir temsilcisinde 8'inci golünü attı. Gurbetçi oyuncu siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 6, Süper Lig ve kupada 1'er gol kaydetti. Teknik Direktör Djilali Bahloul, deneyimli futbolcuyu son 2 karşılaşmada forvet arkası olarak ilk 11'de oynattı.