Altay'dan büyük ses getirecek satış yolda! Dünya devi, genç Efe için resmen girişimde bulundu

Dünya devi Atletico Madrid, Altay'ın 17 yaşındaki savunmacısı Efe Sarıkaya'ya talip oldu. İspanyollar, İzmir ekibine ilgi mektubu gönderdi. İki kulüp arasında ilk görüşme gerçekleştirilirken, daha somut adımların önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi.

Avrupa'dan birçok kulübün radarında olan Altay'ın 17 yaşındaki savunmacısı Efe Sarıkaya'yı transfer etmek için Atletico Madrid harekete geçti.

RESMİ GİRİŞİMDE BULUNDULAR

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Spor Toto 1. Lig takımlarından Altay'ın genç futbolcusu Efe Sarıkaya'ya ilgisini resmi olarak iletti. İki kulüp yazılı olarak iletişime geçerek, oyuncu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

DAHA NET ADIMLAR ATILACAK

Efe'nin henüz 18 yaşına girmemiş olması da özellikle konuşuldu. Ayrıca konu hakkında önümüzdeki günlerde daha net adımların atılacağı öğrenildi. Öte yandan 2004 doğumlu Efe Sarıkaya'ya, Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün de ilgi gösterdiği biliniyor.