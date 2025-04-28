Alpecin-Deceuninck Takımından Tibor Del Grosso, Türkiye Bisiklet Turu'nda İlk Etap Galibiyetini Aldı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını kazanan Alpecin-Deceuninck takımından Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso, gurur duyduğu bir galibiyet aldığını söyledi.

Kemer-Kalkan etabını kazandıktan sonra basın toplantısında soruları yanıtlayan Del Grosso, kariyerinin ilk etap galibiyetinin mutluluğunu yaşadığını anlatarak "Takımım bana bu sezon profesyonel zaferimi yaşattı. İyi bir yarış oldu. Kendime güvenimi tazelemem için çok güzel bir şanstı. Bu sene yol yarışları zorlu başladı." dedi.

İlk etabı kazanan takım arkadaşı Simon Dehairs'in kendini bugün iyi hissetmediğini anlatan Grosso, "Takımım beni kazanmak için şanslı gördü ve ben de bu fırsatı iyi değerlendirdim, gurur duyuyorum. Gerçekten zor bir finişti ve çok keyifliydi. Sprinte başlamadan önce herkes pusuda bekledi ve uzun süre kapalı kaldım. Son 75 metrede bir boşluk gördüğümde gitmem gerektiğine karar verdim. İlk defa lider durumdayım, çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül töreninde bisikletçilere kazandıkları mayoları Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.