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Alman ekibi Trendyol 1. Lig'in kalecisinin peşinde

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Almanya 2. Ligi takımı Schalke 04, Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'un kalecisi Erdem Canpolat ile ilgileniyor. Kaleci performanslarından memnun olmayan Alman ekibi, şartların uygun olması halinde devre arasında Pendikspor'un kapısını çalabilir.

Almanya 2. Ligi takımı Schalke 04'ün, Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'un kalecisi Erdem Canpolat ile ilgilendiği öğrenildi.

DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPILABİLİR

Kaleci performanslarından memnun olmayan Alman ekibi şartların uygun olması halinde devre arasında Pendikspor'un kapısını çalabilir. 23 yaşındaki kaleci daha önce Schalke'nin alt yaş takımlarında forma giymişti.

Alman ekibi Trendyol 1. Lig'in kalecisinin peşinde
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNami DAĞTAŞ:

hayırlısı inşallah tranfer olur ülkemizi en iyi şekilde temsil eder

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