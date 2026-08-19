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Aliağa Petkimspor, Genç Yetenek Osman Nurveren'i Kadrosuna Kattı

Aliağa Petkimspor, Genç Yetenek Osman Nurveren'i Kadrosuna Kattı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son olarak Bursaspor'da forma giyen 19 yaşındaki pivot Osman Nurveren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, 2025-2026 Türkiye Gençler Ligi'nde Normal Sezon MVP'si seçilen Nurveren'in transferiyle altyapıya ve Türk basketbolunun geleceğine yönelik yatırımlarını sürdürdüğünü açıkladı.

Aliağa Petkimspor, son olarak Bursaspor forması giyen 19 yaşındaki pivot Osman Nurveren'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Bursaspor forması giyen 19 yaşındaki pivot Osman Nurveren'i kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 Türkiye Gençler Ligi'nde Normal Sezon MVP'si seçilen ve Sezonun En İyi Beşi'nde yer alan 2007 doğumlu Osman Nurveren ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.

Altyapıya ve Türk basketbolunun geleceğine yönelik yatırımlarını sürdüren kulübümüz, genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Osman Nurveren'e formamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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