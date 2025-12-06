Petkimspor zorlu deplasmanda

BASKETBOL Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybedince alt sıralardan kurtulamayan Aliağa Petkimspor sezona milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası yarın güçlü rakibi Anadolu Efes'e konuk olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Petkimspor bu sezon ligde 9 maçta 3 galibiyet elde etti. Aliağa ekibi bu karşılaşmanın ardından FIBA Europe Cup'ta ikinci turdaki ilk sınavında 10 Aralık'ta İtalya'da Dinamo Sassari deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor