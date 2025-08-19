Ali Şen Hastaneden Taburcu Oldu

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 6 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği bildirilen Şen'in tedavisine evde devam edilecek.

Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Şen'in 6 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Şen'in tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı.

Şen'in oğlu Metin Şen, dün babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
