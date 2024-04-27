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Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında oyunu kullandı

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda oyunu kullandı. Seçimli genel kurulda başkanlık için yarışan adaylar arasında Ali Koç, 7 numaralı sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Basının yoğun ilgisi eşliğinde oyunu kullanan Koç, üyelerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, oyunu kullandı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda, 12 sandıkta oy kullanma işlemleri gerçekleştirilirken başkan Ali Koç da oyunu kullandı.

Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat'ın başkanlık için yarıştığı seçimli genel kurulda başkan Ali Koç, 7 numaralı sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Basının yoğun ilgisi eşliğinde oyunu kullanan Koç, oy verme işlemi öncesinde ve sonrasında üyelerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA / Spor

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