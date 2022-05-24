Ali Koç canlı yayında Ahmet Çakar'ın taklidini yaptı! Stüdyo gülmekten yıkıldı - Haberler

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Ali Koç canlı yayında Ahmet Çakar'ın taklidini yaptı! Stüdyo gülmekten yıkıldı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı spor programında yorumcu Ahmet Çakar'ın taklidini yapınca stüdyo kahkahalara boğuldu. "Bir yaz günü, hava çok sıcak..." diyerek Çakar'ın klasik repliğini söyleyen Koç, stüdyoda renkli anların yaşanmasına sebep oldu.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yorumcu Ahmet Çakar'ın meşhur repliğini söyleyince stüdyo gülmekten yıkıldı.

"BİR YAZ GÜNÜ, HAVA ÇOK SICAK..."

Ahmet Çakar'ın Ali Koç ile ilgili bir anı anlatmak istediğini söylediği sırada araya giren Ali Koç, Çakar'ın taklidini yaptı. Başkan, "Bir yaz günü, hava çok sıcak..." diyerek Çakar'ın klasik sözünü dile getirdi. Bunun üzerine başta Ahmet Çakar olmak üzere herkes kahkahalara boğuldu.

Haberler.com - Spor

Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahce Kulübu, Ahmet Çakar, Ali Koca, Spor, Haberler

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