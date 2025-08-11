Akkışla'da Yaz Futbol Kursu Etkinliği Düzenlendi

Akkışla İlçe Stadı'nda Yaz Futbol Kursu kapsamında gerçekleştirilen dostluk maçlarında minik sporcular mücadele etti. Etkinliği Akkışla Kaymakamı Engin Atilla ve birçok misafir izlerken, antrenörler bu tür organizasyonların çocuklara motivasyon ve maç tecrübesi kazandırdığını vurguladı.

Akkışla İlçe Stadı'nda Yaz Futbol Kursu ile Palasspor altyapısı dostluk ve kardeşlik maçlarında karşı karşıya geldi.

Minik sporcular arasında oynanan dostluk karşılaşmalarını Akkışla Kaymakamı Engin Atilla ve çok sayıda misafir izledi. Akkışla Yaz Futbol Kursu Antrenörü Nihat Demir; bu tür etkinliklerin çocuklara büyük bir motivasyon ve maç tecrübesi kazandırdığını ve bu tür etkinliklerin yaz boyunca devam edeceğini söyledi.

Palasspor Antrenörü Sait Özer ise; "Nihat Hocamızla geçmişe dönük dostluğumuz var. Bu yörenin çocuklarının bu tür etkinliklere çok ihtiyacı var. Akkışla Yaz Futbol Kursunu bizlerde Sarıoğlan İlçe Stadı'nda konuk etmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

