Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla yaz etkinliğinde buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet koruması altındaki çocuklarla Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen yaz etkinliği programında bir araya geldi. Göktaş, çocuklarla birlikte ok atma, halat çekme ve pamuk şeker yapma gibi etkinliklere katıldı. Ayrıca orta oyunu, kukla gösterisi ve Rafadan Tayfa sahne gösterilerini çocuklarla birlikte izledi.