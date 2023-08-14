Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla yaz etkinliğinde buluştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet koruması altındaki çocuklarla Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen yaz etkinliği programında bir araya geldi. Göktaş, çocuklarla birlikte ok atma, halat çekme ve pamuk şeker yapma gibi etkinliklere katıldı. Ayrıca orta oyunu, kukla gösterisi ve Rafadan Tayfa sahne gösterilerini çocuklarla birlikte izledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet koruması altındaki çocuklarla yaz çocuk etkinliği programında bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen "Yaz Çocuk Etkinliği Programı"na katıldı.
Çocuklarla ok atma ve halat çekme etkinliklerine katılan Göktaş, pamuk şeker yaptı. Göktaş, orta oyunu, kukla gösterisi ve Rafadan Tayfa sahne gösterilerini çocuklarla izledi.