Malatya İş İnsanları Platformu'ndan Yeşilyurtspor açıklaması

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Yeşilyurtspor'un yaşadığı sorunların kenti endişelendirdiğini belirterek, kulübün geleceğinin ortak akılla yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Yeşilyurtspor'un yaşadığı sportif ve yapısal sorunların kentte sporu seven kesimleri endişelendirdiğini belirterek, sürecin şahıslar üzerinden değil, ortak akıl ve kurumsal bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Özköse, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün geleceğinin günü kurtaran adımlar yerine sürdürülebilir bir sportif vizyon çerçevesinde ele alınmasının önemine dikkat çekti. Geçmişte benzer süreçler yaşayan kulüplerin yaşadığı olumsuzluklara işaret eden Özköse, aynı akıbetin yaşanmaması için tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Yeşilyurtspor'un yeniden ayağa kalkabilmesi için kişisel beklentilerden uzak bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini belirten Özköse, sürecin bireysel yaklaşımlar yerine kulübün sportif ve kurumsal geleceği ekseninde değerlendirilmesinin daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Açıklamasında Malatya futbolunun yarınlarına vurgu yapan Özköse, şehrin sporuna gönül veren herkesin ortak bir zeminde buluşmasının önemine dikkat çekti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
