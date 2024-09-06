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Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerinden futbolsever arkadaşlarına sürpriz doğum günü kutlaması

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Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi öğrencileri, futbolu seven arkadaşlarına halı sahada sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Arkadaşlarına pastalı doğum günü partisi düzenleyen öğrenciler, gençlerin şaşkınlığını gizleyemedi.

Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi öğrencileri, futbolu seven arkadaşlarına halı sahada sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Üniversite öğrencileri futbolu çok seven arkadaşları için futbol oynadıkları halı sahada sürpriz doğum günü partisi gerçekleştirdi. Azerbaycan uyruklu Ayhan Allahverdi'nin okul arkadaşları, düzenli futbol oynadıkları halı sahada oynadıkları maçın en heyecanlı dakikasında ışıkları kapatarak pastalı doğum günü partisi gerçekleştirdi. Pasta hazırlayan ve hoparlör sistemi kuran öğrenciler, ışıkların sönmesinin ardından sahaya girdi. Işıkların sönmesiyle şaşkınlık geçiren gençler, alkışlar eşliğinde arkadaşlarına mum üfletti. Duygulu anların yaşandığı sahada şaşkınlığını gizleyemeyen Allahverdi, şok geçirdiğini ve böyle bir kutlama beklemediğini söyledi.

Arkadaşının futbol sevgisini bilen Asaf Aliyev ise, "Arkadaşımız için böyle bir kutlamanın onu mutlu edeceğini düşündük. Şaşırdı ve mutlu oldu" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Doğum Günü Güncel Futbol Yaşam Spor

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