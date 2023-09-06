Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti ile bir araya geldi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Din, ziyarette kurumun çalışma ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretin amacı, basın mensuplarıyla iletişimi güçlendirmek ve kurumun faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak oldu.