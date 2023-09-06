Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti ile bir araya geldi
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Din, ziyarette kurumun çalışma ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretin amacı, basın mensuplarıyla iletişimi güçlendirmek ve kurumun faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak oldu.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, cemiyetin merkezinde gerçekleşen ziyarette, kurumun çalışma ve projeleri hakkında bilgi verdi.
Din, ziyaretin amacının, basın mensuplarıyla iletişimi güçlendirmek ve kurumun faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak olduğunu söyledi.
Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Genç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Din'e teşekkür etti.
Ziyaret, karşılıklı sohbetin ardından sona erdi. - AĞRI