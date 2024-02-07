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Afyonkarahisar'da Basketbol U-14 2.Bölge Şampiyonası Başladı

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Afyonkarahisar'da düzenlenen Basketbol U-14 2.Bölge Şampiyonası, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Müsabakalara katılan 8 farklı kulüp, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anma mesajını iletmek için pankart açtı. Açılış seremonisinde konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve sporculara başarı dileklerini iletti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Basketbol U-14 2.Bölge Şampiyonası, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Müsabakalara katılan 8 farklı kulüp, her maç öncesi "6 Şubat 2023 Kalplerimiz Deprem Bölgesinde Atıyor" yazılı pankart açarak depremde hayatını kaybeden vatandaşları anma mesajını iletti.

Açılış seremonisinde konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek müsabakalara katılan sporcu ve antrenörlere başarı dileklerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Veysel Eroğlu Basketbol Gençlik Spor Basketbol Deprem Spor Güncel Haberler

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