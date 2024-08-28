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Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı

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Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, yeni sezonda başka bir Bundesliga ekibinin formasını giyecek. 26 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar Wolfsburg'a kiralandı. Salih, uzun süredir Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyordu.

Transfer dönemi boyunca adı Trendyol Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu Salih Özcan'ın yeni adresi belli oldu. Borussia Dortmund'dan kiralık olarak ayrılan Salih, Bundesliga'da kaldı.

WOLFSBURG'A KİRALANDI

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, Borussia Dortmund'dan milli futbolcu Salih Özcan'ı renklerine bağladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtiği ve 2024-25 sezonunda kiralık olarak Wolfsburg forması giyeceği belirtildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Salih Özcan, geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasını 19'u ilk 11 olmak üzere 34 maçta giydi. Salih, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. 2022 yazından Köln'den 5 milyon euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki orta sahanın Alman deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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