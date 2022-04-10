Adana Demirspor, Altay'a göz açtırmadı! İzmir ekibi için Süper Lig defteri adım adım kapanıyor

Adana Demirspor ile Altay, Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mavi Şimşekler 3-1 kazanırken, İzmir ekibi ligde kalma yolunda kritik bir puanı kaybetti.

GİRESUNSPOR İLE PUAN FARKI 10'A YÜKSELDİ

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Younes Belhanda, 36'da Samet Akaydın ile 87'de penaltıdan Balotelli kaydetti. Altay'ın tek golü 82'de Naderi'den geldi. Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 52'ye yükseltti ve 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. 29 puanda kalan Altay'ın ise küme düşme potasındaki en yakın rakibi Giresunspor ile arasındaki fark 10 puana yükseldi.

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