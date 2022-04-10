Adana Demirspor, Altay'a göz açtırmadı! İzmir ekibi için Süper Lig defteri adım adım kapanıyor
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Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Mavi Şimşekler, 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken Altay ise 29 puanda kaldı ve küme düşme potasındaki en yakın rakibi Giresunspor'la arasındaki puan farkı 10'a yükseldi.
Adana Demirspor ile Altay, Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mavi Şimşekler 3-1 kazanırken, İzmir ekibi ligde kalma yolunda kritik bir puanı kaybetti.
GİRESUNSPOR İLE PUAN FARKI 10'A YÜKSELDİ
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Younes Belhanda, 36'da Samet Akaydın ile 87'de penaltıdan Balotelli kaydetti. Altay'ın tek golü 82'de Naderi'den geldi. Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 52'ye yükseltti ve 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. 29 puanda kalan Altay'ın ise küme düşme potasındaki en yakın rakibi Giresunspor ile arasındaki fark 10 puana yükseldi.
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