Acun Ilıcalı, Ozan Tufan ve Şota Arveladze, Fenerbahçe-Hull City maçı öncesi konuştu

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, "Benim hayalim, takım olarak Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmak. Türk halkının sahiplendiği bir takım olmak, bu güzel şehrin güzel insanlarıyla vatandaşlarımızı buluşturmak, dünyanın görmediği bir birlikteliği yaşamak." dedi.

Hull City ile Fenerbahçe, yarın Sakarya'da dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Müsabakadan önce Conrad İstanbul Bosphorus'ta, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulüp başkan yardımcısı Tan Kesler, teknik direktör Şota Arveladze ve takımın yeni transferi Ozan Tufan'ın katıldığı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Burada konuşan Acun Ilıcalı, bundan 1 yıl önce, İngiltere'de futbol takımı sahibi olma hayaliyle yola çıktığını ve bu hayalinin 6 ay sonra gerçekleştiğini belirterek, "Kafamda olan tek bir şey vardı; başarı başarı başarı. Halen de o var. Hayatım boyunca başka hiçbir şeye konsantre olmadım. Elimden gelen her şeyi yaptım, Allah da nasip etti. Hull City ile dünyanın en önemli spor alanına, futbol dünyasına girmiş olduk." dedi.

"Benim hayalim, Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmak"

Orada sıcakkanlı karşılandıklarını ve taraftarların Türk bayraklarını tribünlerde dalgalandırdığını aktaran Ilıcalı, çok önemli bir döneme girdiklerini vurgulayarak, "Benim hayalim, takım olarak Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmak. Türk halkının sahiplendiği bir takım olmak, bu güzel şehrin güzel insanlarıyla vatandaşlarımızı buluşturmak, dünyanın görmediği bir birlikteliği yaşamak. Hayalim İngiltere ile Türk insanını birleştirmek ki bütün dünyaya örnek olacağız. Hull City'yi Türklerin Türk şehri gibi görmesini, aynı şekilde oranın insanlarının da Türkiye'yi ikinci vatanları gibi görmesini istiyorum. Genelde gerçekleştiriyorum hayallerimi, umarım bunu da gerçekleştiririm." diye konuştu.

Teknik direktörlük için Şota'yı tercih etmesinin güzel bir nasip olduğunu ve onun gözlerinde başarı için ışık gördüğünü kaydeden Ilıcalı, yeni transfer Ozan Tufan ile ilgili ise "Sezon bittikten sonra yeni kadro hayalimiz oldu, kısmet işidir futbol. Allah bana güzel bir şey nasip etti, o da sevgili Ozan'ı transfer edebilme ihtimalimin oluşması, sorun yaşadığı için Fenerbahçe ile. Bu konuda başta Ali Koç olmak üzere yönetime teşekkür ediyorum, bize yakınlık gösterdiler ve ben de hemen ilk teklifimi aslında Ozan'a yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadece başarı odaklı bir insanla buluştum"

Ilıcalı, Ozan Tufan hakkında, "Hayallerini tam olarak gerçekleştirememiş ve gerçekleştirmek için de fazlasıyla enerjisi olan, Premier Lig'e tamamen inanan, olayın maddi tarafını hiç konuşmayan, sadece başarı odaklı bir insanla buluştum. Abi kardeş gibiyiz ama ilk defa iş konuştuk ve çok kısa geçti zaten. 'Hayallerini anlıyorum abi.' dedi." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'da oynayan Doğukan Sinik'i de transfer edeceklerini, diğer takımlarla da bazı transfer görüşmeleri yaptıklarını dile getiren Ilıcalı, şunları kaydetti:

"Bizim olayımız Türkiye'yi dünyada en güzel şekilde temsil etmek ve hepinizin gurur duyacağı bir takım oluşturmak. 3 futbolcuyla daha görüşüyoruz, son aşamada. Bütün amacım bir aile takımı oluşturmak. Beraber üzülüp beraber sevinen sıra dışı bir takım olsun istiyorum. Hayallerimiz birer birer gerçek oldu."

Takımının Fenerbahçe maçı için Türkiye'ye geldiğini ve bu tip karşılaşmaların kendisi için spor bazlı değil başka anlamı olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Fenerbahçe gibi bir takımla maç yapıyor olacağız, bu bizim için gurur. İleride Galatasaray, Beşiktaş ile de oynamak istiyoruz. Fenerbahçe sezonu daha erken açtığı için maçı gerçekleştirebiliyoruz. Çok anlamlı bir maç." diye konuştu.

"Fenerbahçe başkanlığını düşünmüyorum"

Acun Ilıcalı, Ozan Tufan hakkında umutlu olup olmadığına yönelik bir soruya şu yanıtı verdi:

"Ozan öyle talihsiz bir futbolcu ki... Ama şanssızlık her zaman devam etmiyor. Saçını düzeltti diye bir golün ona bırakıldığını biliyorum mesela. Ben onu yaşadığı olaylarla değil bize yaşattığı mutluluklarla hatırlıyorum. Anlaştıktan sonra kendimi daha iyi hissetmek için Fatih (Terim) hocama sordum. Fatih hoca sağ olsun, fikirleri benim için çok önemlidir. Bir dakika düşünmedi bile. Sergen'e (Yalçın) sordum; 'Kendi mevkisinde Türkiye'nin en iyisi.' dedi. Emre'ye (Belözoğlu) sordum, 'Müthiş bir potansiyel.' dedi. Rıdvan Dilmen, 'Çok doğru yerdesin.' dedi. Böyle bir potansiyel var ortada. Ozan, müthiş bir potansiyel ve takımımızda. Attığı gollerle rakip sahaya geçebilen nadir futbolculardan. Oynadığı zaman bütün takımı yükselten biri. Ona olan ümidimi baskı aracı olarak kullanmayacağım, keyfini çıkarsın. Ama çok iyi yerlere gideceğiz diye düşünüyorum. Takımların iyi olduğu dönemlerde Ozan hep zirve yapmıştır."

Bu ifade üzerine Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Ozan'a baskıyı ben yapacağım." diyerek espri yaptı.

"Hayalinizde Fenerbahçe başkanlığı var mı?" sorusuna karşılık da Ilıcalı, "Her Fenerbahçeli için olabilecek en yüksek konum tabii ki. Ama tüm samimiyetimle söylüyorum, Fenerbahçe başkanlığını düşünmüyorum, öyle bir düşüncem yok. Çünkü çok yakın dostum olan sevgili Ali Koç şu anda başkan. Sabahtan akşama kadar günde 15-20 saat Fenerbahçe için bir çaba içerisinde. Sporda başarısızlıkları olabilir ama tecrübe, zaman gerektiriyor, o süreci net bir şekilde geçirdi artık. Fenerbahçe'nin gençlere yatırımından dolayı geleceğini çok parlak görüyorum. Aklımın ucundan geçmez başkanlık ama Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koymaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan: "Fenerbahçe'ye bir kırgınlığım var"

Ozan Tufan ise sezon sonunda Hull City ile anlaştığını ve anlaşma konusunda Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ettiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Acun abi ile kısa bir görüşmemiz oldu, kendisinin de dediği gibi. Hayallerinden bahsetti, 'Hayallerimizin bir parçası olmak ister misin?' dedi. Ben de hayallerinin içinde olmak istedim. Sonra Şota hocamla bir telefon görüşmemiz oldu. Hoca da benimle ilgili beklentilerini söyledi. Ben de o beklentileri karşılayabileceğimi, hala heyecanlı olduğumu, hala istekli olduğumu söyledim. ve Premier Lig yolunda bunu emin adımlarla başarabileceğimizi söyledim. Herkesin hayali olan bu ligde kısa bir dönem de olsa oynamış bulunuyorum. Tekrardan takımı oraya çıkarabilmek için elimden gelenin fazlasını yapma ümidiyle transfer oldum.

Kendime güveniyorum. Kendi oyun tarzıma, oyun gücüme güveniyorum. Futbolda en önemli şeylerden biri benim açımdan mental. Mentalim, kafam sahanın içinde, boş olduğu zaman kendimi daha iyi yönlendirebilen, daha iyi oynayabilen bir oyuncuyum. Sizler de takdir edersiniz ki Fenerbahçe dönemi benim için çok zor oldu. Çünkü hem taraftar hem de kulüp açısından burada yoğun bir 7 sezon geçirdim. Ama şimdi yeni bir heyecan, serüven. Dilerim ki sene sonunda ülkemizi ve takımımızı en iyi şekilde temsil ederiz. En iyi yerlerde olma ümidiyle buraya transfer edilmiş oldum."

Fenerbahçe'ye kırgınlığı olup olmadığı sorulan Ozan Tufan, "Tabii ki kırgınlıklar var. Çünkü hak edilmemiş bir şey var. Benim yaşamadığım bir sorun bana lanse edildi. O yüzden bir kırgınlığım var. Daha detaylı şekilde konuşuruz belki sonra." diye konuştu.

Ozan Tufan, "Nerede hata yaptın sence?" sorusuna karşılık da "Özellikle öz eleştiri yapmak gerekirse, zaman zaman kötü oynadığım, Aziz Yıldırım döneminde kadro dışı kaldığım zaman, kendi problemlerimi kabul ediyorum, ettim. Ama son zamanda birçoğunuz konuya hakim değilsiniz, yazılan şeylerden haberleriniz var, çoğu bildiğiniz gibi değil. Bunları konuşmak için müsaade alacağım Acun abiden, açıklama yaparım. Kendi hatalarım da problemlerim de oldu hepsini kabul ediyorum ama iyi oynadığım zaman, kötü oynadığım zaman var. Şimdi her şeyimi buraya vermek üzere mücadele edeceğim. O yüzden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Bu sırada Şota Arveladze'nin "Kitap yazarsın sonra, iyi satacağız." demesi gülüşmelere neden oldu.

Şota Arveladze: "Hull City'nin tarihinde bu kadar deneyimi olan belki başka futbolcusu olmayabilir"

Şota Arveladze de çok mutlu ve umutlu olduğunu belirterek, "Acun Ilıcalı'ya çok inandım. İlk günden sonra oraya gitmek, hemen işe başlamak, işin başında olmak istedim. Şehir de beni öyle karşıladı. İyi bir taraftarı var şehrin, kulübü, futbolu, atmosferi seven insanlar." diye konuştu.

İlk zamanlar deplasmanda kazandıklarını ancak sahalarındaki maçları kaybettiklerini anlatan Arveladze, çözüm bulamayınca bir iç saha karşılaşmasında takıma deplasman forması giydirdiğini ve bundan sonraki müsabakaları kazanabildiklerini söyledi.

Seviyelerini görmek için Fenerbahçe ile oynayacakları maçın önemine vurgu yapan Arveladze, Ozan Tufan ile ilgili de "İyi futbolcular alıyoruz Ozan gibi. Milli bir oyuncu, deneyimli. Hull City'nin tarihinde bu kadar deneyimi olan belki başka futbolcusu olmayabilir. 65 maç milli olmuş. Çok mutluyum o konuda. İyi bir yoldayız." değerlendirmesini yaptı.