Açıklama yapmak zorunda kaldı: Galatasaraylıları küplere bindiren Gomis iddiası

Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek için mesai harcadığı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündemine Georges Mikautadze ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"GOMIS, BUGÜN HASTANEDE TRANSFERİ BİTİRMEYE ÇALIŞMIŞ"

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Gürcü oyuncu için hem Lyon hem de Mikautadze cephesiyle temaslar sürürken, Gazeteci İbrahim Seten, Yıldız ismin menajerinin Cimbom'un eski golcüsü Bafetimbi Gomis olduğunu öne sürerek, "Başkan Dursun Özbek'i hastanede ziyaret ayağıyla bugün transferi bitirmeye çalışmış" ifadelerini kullandı.

"25 MİLYON EURO OYUNCUYA 25 MİLYON EURO LYON'A İSTEMİŞ"

Seten iddiasını daha da açarak "5 yıl için 25 milyon Euro oyuncuya, 25 milyon Euro da Lyon'a istedi. Yöneticiler, medyacılar amma büyük lobisi var bu işin. Arkadaş ne Mikautadze'ymiş be!" şeklinde konuştu.

GOMİS, SERT BİR ŞEKİLDE YALANLADI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, bu gelişmenin üzerine bir açıklama yaparak, Georges Mikautadze'nin menajeri olduğu iddialarını sert bir dille yalanladı. Gomis'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

"Herkese Merhaba, Son günlerde ortaya atılan asılsız iddialar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum:

1. Sayın Dursun Özbek ile ilgili: Kendisi beni Galatasaray'a getiren başkandır ve ona olan saygım ve sevgim büyüktür. Kendisini tabii ki ziyaret etmek istedim ancak, sağlık durumunun uygun olmadığı bilgisi verildiği için bu ziyaret gerçekleşmedi. Kendisine buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

2. George Mikautadze ile ilgili: Ben Mikautadze'nin menajeri değilim. Mikautadze'nin bir menajeri var. Hem Galatasaray, Hem Lyon da oynamıs bir oyuncu olarak, Galatasaray hakkında oyuncuyla bilgi alışverişinde bulundum ve kendisine Galatasaray'ı anlattım. Tıpkı benim de Galatasaray'a gelmeden önce Drogba ile konuşmam gibi, bu tür konuşmalar futbolda son derece doğaldır.

3. İddialarla ilgili: "Oyuncunun menajeri olarak gösterilmem ve bu şekilde tartışmaların içine çekilmek istenmem tamamen asılsızdır. Bu açıklamaları gerçekmiş gibi kamuoyu ile paylaşan insanların amacını anlamakta da zorluk çekiyorum!"