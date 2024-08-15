Abdurrahim Albayrak'tan Mourinho'ya olay sözler: Ulan daha dün geldin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik eleştirilerine Galatasaray camiasından sert tepkiler geldi. Abdurrahim Albayrak Mourinho'nun açıklamalarına yanıt verdi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN OLAY YANIT

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında yaptığı "Rakip takım hocası Okan Buruk, 4 metre saha içine giriyor kart görmüyor" açıklaması, Galatasaray camiasında büyük yankı uyandırdı.

"ULAN BİR DUR, DAHA DÜN GELDİN"

Okan Buruk'a sahio çıkılması gerektiğini vurgulayan Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Mourinho'ya sert bir dille yanıt verdi. Albayrak, "Okan hoca için yok iki adım attı yok dört adım attı, ulan bi dur da! Daha dün geldin" dedi.