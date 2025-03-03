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Abdullah Avcı'nın paylaşımı olay oldu

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Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı, sosyal medyada dikkat çeken bir Trabzonspor paylaşımı yaptı. 2 Mart Dünya Kasketliler Günü'nü kutlamak amacıyla kasketiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Avcı'nın bu paylaşımı Trabzonsporlu taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Süper Lig devi Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı, yaptığı Trabzonspor paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Efsanevi teknik direktörler Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın izinden giderek, yeniden popüler hale getirdiği kasket geleneğini devam ettirdi.

Avcı, 2 Mart Dünya Kasketliler Günü'nü kutlamak amacıyla şampiyonluk sezonunda kasketiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak bu özel günü kutladı. Avcı'nın son paylaşımı, Trabzonsporlu taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

İşte o paylaşım;

Abdullah Avcı'nın paylaşımı olay oldu

Abdullah Avcı'nın paylaşımı olay oldu
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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