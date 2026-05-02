ABB FOMGET, yarın Fenerbahçe ArsaVev'e konuk olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ArsaVev ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Deniz Güven yönetecek.
Fenerbahçe ArsaVev ligde 71 puanla zirvede yer alırken, bir maçı eksik ABB FOMGET ise 57 dördüncü sırada bulunuyor.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel