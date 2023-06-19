A Milli Takım'da Kuntz'un koltuğuna en güçlü aday Samet Aybaba

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un görevden ayrılması durumunda koltuğun en güçlü adayı Samet Aybaba. Deneyimli hoca daha önce yaptığı açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Türk futbolu üzerine fikir alışverişinde bulunduğunu söylemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçiminin ardından teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrılabilir. Alman hocadan boşalacak koltuğa ise sürpriz bir aday var.

A MİLLİ TAKIM'DA SAMET AYBABA SESLERİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük için en büyük aday Samet Aybaba. Deneyimli hoca daha önce yaptığı açıklamada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Türk futbolu üzerine fikir alışverişi yaptığını belirtmişti.

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI

Kayserispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adana Demirspor gibi takımları çalıştıran Samet Aybaba, bordo-mavililer ile Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Aybaba, Adana Demirspor'u ise Süper Lig'e çıkardı.