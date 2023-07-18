A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul Havalimanı'nda Tebrik Edildi

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan ve bugün yurda dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı için İstanbul Havalimanı kontrol kulesinden tebrik anonsu yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı kontrol kulesinden A Milli Kadın Voleybol Takımı için yapılan anonsun görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Anonsta, "Türk spor tarihinin en büyük başarılarından bir tanesi olan Milletler Ligi zaferinizle göğsümüzü kabarttınız. Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrol kulesi ve tüm Türk havacıları, Türk kadının gücünü tüm dünyaya bir kez daha ispatlayan sizlerle iftihar ediyor. İstanbul Havalimanı'na, evinize hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.